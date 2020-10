Stand: 23.10.2020 09:30 Uhr Polizei-Studie

Woans föhlt sik de Hamborgers, wat de Sekerheit angeiht? Un wat hoolt se vun’e Arbeit vun’e Polizei? To düsse Fragen geiht nu ok bi uns in’e Hansestadt en Studie los, de dat ok in ganz Düütschland gifft. De Polizei will so blangen anner Saken rutfinnen, woans mehr Polizeipräsenz oder Informatschoonskampagnen in’e Stadtdelen bi de Lüüd ankaamt. Dat Mitmaken bi de Ümfraag is freewillig un anonym.

