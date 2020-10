Stand: 22.10.2020 09:30 Uhr Coronatallen in Düütschland op ne’en Hööchststand

Dat gifft so veel Corona-Fäll in Düütschland as noch nienich tovör. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, hebbt se binnen een Dag mehr as ölvendusend Neeinfekschonen tellt. Dat sünd mehr as dubbelt so veel as vör een Week. To’n eersten Mal hett sik nu ok en Liddmaat vun de Bunnsregeren mit dat Virus ansteken. Güstern hebbt se Sundheitsminister Jens Spahn positiv op dat Coronavirus test. // Stand 22.10.2020, Kl. 9:30

