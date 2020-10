Stand: 21.10.2020 10:15 Uhr Corona-Övernachten

Bi dat Hickhack üm dat Övernachtens-Verbott kiekt sik de Gerichten nu ok in Sleswig-Holsteen de ehr Vörgaven nipp un nau an. In Meckelborg-Vörpommern harr güstern dat baverste Verwaltensgericht de Oplagen för reisen Lüüd ut Corona-Risikorebeten kippt. Dorüm will de FDP, de in Kiel mit in de Regeren sitt, Övernachtensgäst nich miehr anners behanneln as Lüüd, de blots mal so för een Dag in’t Land kaamt. / Stand: 21.10.20 Klock 09:30

