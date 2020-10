Stand: 19.10.2020 09:30 Uhr Hamborger Senaat will Geld utgeven

De Hamborger Senaat snackt vunaf hüüt in't Raathuus över dat, wat de Stadt in de tokamen twee Johr utgifft. Finanzsenater Andreas Dressel geiht dorvun ut, dat de Huusholt eerst in dree bet veer Johr op dat sülvige Niveau is as vör de Corona-Kris. Opgliek uns Corona masse Geld köst, an't Sporen denkt de root-gröne Senaat nich. He will achtteihn Milliarden Euro in't Johr utgeven. // Stand: 19.10.2020, Kl. 9:30

