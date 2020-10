Stand: 19.10.2020 09:30 Uhr Corona: De Tallen

Bunnswiet is de Tall vun de Nee-Infekschonen mit dat Corona-Virus siet güstern üm meist veerdusenddreehunnert ropkladdert. Dat is twoors in’n Vergliek en recht sieden Weert, man nich all Sundheitsämters geevt jemehr Daten an’t Wekenenn wieder. An’n Maandag vör een Week hett dat Robert-Koch-Institut blots meist tweedusendfiefhunnert ne’e Corona-Fäll mellt. // Stand 19.10.2020, Kl. 9:30

