Stand: 19.10.2020 09:30 Uhr Krankschrieven an't Telefon

Wokeen glöövt, he hett sik en beten verköhlt, de kann sik vun hüüt op an wedder per Telefon krankschrieven laten. Dormit wüllt se de Praxen vun de Dokters en beten Last nehmen un verhinnern, dat een sik in'n Töövruum anstickt. Düsse Regel hett dat al mal to'n Anfang vun de Corona-Pandemie geven. Nu gellt se eerstmal bet to'n Enn vun't Johr. // Stand 19.10. 2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2020 | 09:30 Uhr