Vundaag is dat wulkendüüster. Mitünner waagt sik ok de Sünn mal rut. Man gegen Avend treckt wedder mehr Wulken op. Meisttiets blifft dat dröög. Bi ölven bet dörteihn Graad is dat wedder teemlich köhlig. Opstünns sünd dat söven Graad op de Veddel. Ok morgen süht dat nich veel anners ut: Veel Wulken, af un an Sünnschien un mehrstendeels dröög. De Temperaturen schafft dat so as vundaag blots op ölven bet dörteihn Graad. / Stand: 16.10.2020, Klock 9:30

