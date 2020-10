Stand: 15.10.2020 10:15 Uhr Hoochstand bi ne’e Infektschoonen

Kort nadem dat Corona-Top-Drepen to Ennen gahn is, hett dat Robert Koch Institut een Hoochstand vermelldt, wat ne’e Infektschonen anbedröppt. In Düütschland sünd binnen een Dag so veel Lüüd positiv op Coorona ünnersöcht worden, as noch nie. De Sundheitsämters hebbt 6.638 Fälle faststellt. Dreeundörtig Minschen sünd storven. De betto mehrsten Lüüd, de künnig worden sünd, harrn sik Ennen vun’n Märzmaand ansteken hatt. Man middewiel warrt ok düütlich mehr Minschen ünnersöcht. / Stand: 15.10.20 Klock 09:30

