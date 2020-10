Stand: 15.10.2020 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt un beholt wi mastige Wulken över uns, de Sünn kümmt blots hen un wenn lütt beten dörch, man dat blifft mehrstendeels dröög. De Temperatur kladdert op maximal twölf Graad. Opstunns hebbt wi in Eppendörp negen Graad. Dorto de Wind kümmt noch middeldull ut Nuurdoost. – Un so geiht dat wieder: Morgen kriegt wi beten mehr Sünnenschien as hüüt, sünst warrt dat nich veel aners sien, bi bet to dörteihn Graad. / Stand: 15.10.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.10.2020 | 10:15 Uhr