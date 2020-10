Stand: 13.10.2020 09:30 Uhr Striet üm Harbargsregeln

De Bund vun de Städer un Gemeenden föddert, dat dat för Lüüd ut düütsche Risikorebeten op Reis in Düütschland de glieken Regeln geven schall as för all anner ok. De Regeln mööt wat bringen un man müss se ok begriepen. So steiht dat in de "Rheinische Post". Kanzlersche Angela Merkel warrt sik morgen mit de Basen vun de Länner dropen un ok doröver snacken. De Bild schrifft, dat dat keen Drapen per Video warrn schall. De Ministerpräsidenten schüllt all na Berlin kamen. | Stand 13.10.2020 Kl. 9:30

