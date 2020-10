Stand: 12.10.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dor wesselt sik jümmer wedder mal Sünn un Wulken af. Mag ok mal ween un dor kümmt noch de een oder anner Flaag op uns to. De Temperaturen schafft vundaag nich mehr as bet to veerteihn Graad. Opstunns meet wi in Waltershoff noch söven Graad. Morgen gifft dat wedder eerstmal en dicke Nevelsupp to’n Fröhstück, dorför kümmt denn aver de Sünn rut un de mehrste Tiet is dat dröög bi Temperaturen bet to dörteihn Graad. // Stand: 12.10.2020, Kl. 9:30

