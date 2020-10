Stand: 09.10.2020 09:30 Uhr Ne’e Corona-Oplagen

Wat de Saak angeiht, dat een sik wegen Corona wat vör Mund un Nees binnen mutt, dor wüllt se nu in Hamborg düütlich strenger warrn. Liggt doran, dat sik ümmer mehr Minschen mit dat Virus ansteken doot. Schull dat vundaag un morgen noch so wieder gahn, denn mutt en woll so as dat utsüht af Maandag ok buten op öffentliche Plätz en Mask opsetten. Bavento mööt denn ok in’e Gastronomie de Kellners un Barkeepers en Mask dregen. En eenfach Gesichtsvisier reckt denn nich mehr ut. För Besökers gellt aver wieder: Wokeen an sien Platz sitt, de dröff denn de Mask afleggen.

