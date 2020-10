Stand: 08.10.2020 09:30 Uhr Unfall in Poppenbüttel

Bi en Verkehrsunfall in Poppenbüttel sünd in de Nacht dree junge Mannslüüd an’t Lief to Schaden kamen. Vun de Polizei weer to hören, dat se op den Ring Dree ünnerwegens weern, as mitmal en Deert över de Straat lopen is. De Fohrer is dat Deert u’t Weg föhrt un gegen en Stratenlanteern rumst. Hölpslüüd hebbt de dree Mannslüüd na’t Krankenhuus bröcht. / Stand: 08.10.2020, Klock 9:30

