Stand: 07.10.2020 09:30 Uhr Verbrukerschützers över Levensmiddelverpackens

En Schaadstoff-Verbott för Levensmiddelverpackens un Geschirr, dat wüllt Verbrukerschützers hebben. De Vörsitter vun de Verbrukerzentralen, Klaus Müller, hett de Bläder vun de Funke-Mediengrupp seggt, Stoffen de Kreeft fördert, dat Arvgoot verännert oder leeg för de Fruchtborkeit sünd, hebbt nix in Levensmiddelverpackens to söken. He will, dat de Politik hier hoochnödig wat deit. // Stand: 07.10.2020, Kl. 9:30

