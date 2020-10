Stand: 07.10.2020 09:30 Uhr Eddie Van Halen is doot

De Gitarrist Eddie Van Halen is doot. Wat de Söhn seggt, is he mit fiefunsösstig Johr an Kreeft dootbleven. Van Halen weer op de hele Welt een vun de besten Gitarristen mit den gröttsten Influss. Tohoop mit sien Broder hett he de Hard-Rock-Band Van Halen grünnt. De is ünner annern dörch den Song "Jump" bekannt worrn. // Stand 07.10. 2020, Kl. 9:30

