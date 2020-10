Stand: 02.10.2020 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat mehrstendeels wulkendüüster. Eerst kann dat ok wat Natts vun baven geven. Later is dat meisttiets dröög un af un an kickt ok de Sünn mal rut. De Temperaturen klattert op söventeihn bet negenteihn Graad. Opstünns sünd dat twölf Graad in Altna. Morgen fangt de Dag mit Sünn un Wulken an. Man över Dag kriegt de Wulken mehr un mehr de Bavenhand. Gegen Avend gifft dat ok Regen. Mit negenteihn bet eenuntwintig Graad warrt dat wedder en beten warmer. / Stand: 02.10.2020, Klock 9:30

