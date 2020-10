Stand: 01.10.2020 09:30 Uhr Ne’e Risikogegenden

De Bunnsregeren hett noch mehr Länner un Regionen in Europa op de Risikolist sett. De Grund dorför is, dat de Tahlen vun Corona-Infektschonen na baven gaht. Bedrapen sünd ganz Belgien un Island. Mit Wales un Noordirland sünd eerstmals ok Delen vun Grootbritianien dorbi. Ok twee wiedere Regionen in Frankriek un Gegenden vun Irland, Litauen, Estland, Kroatien, Slowenien, Ungarn un Rumänien höört dortau. //Stand 01.10.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.10.2020 | 09:30 Uhr