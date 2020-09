Stand: 30.09.2020 09:30 Uhr Slagaftuusch vun US-Präsidentschopskandidaten

Bund un Länner hebbt Corona-Regeln afmaakt, na de sik all in Düütschland richten süllt. Wat nu al in Hamborg gellt, sall nu bald ok in anner Gegenden gellen: Privaat dröövt sik fiefuntwintig Lüüd drapen. Wokeen en falschen Naam in’t Restaurant oder bi’n Barbesöök angifft, de mutt föfftig Euro Straaf betahlen. Hamborgs Eerste Börgermester Peter Tschentscher sä in’t NDR Hamborg Journal, opstunns steekt sik de mehrsten Minschen op Partys mit Corona an. // Stand 30.09.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.09.2020 | 09:30 Uhr