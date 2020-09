Stand: 30.09.2020 09:30 Uhr HVV warrt dürer

De HVV sett siene Priesen to’n Johrswessel üm een Komma veer Perzent rop. Dat sall de Inflatschoon utglieken. De Fohrkoort, de för’n Dag vunaf Klock negen gellt, warrt üm teihn Cent dürer un köst söss Euro söventig. Online Tickets köst ok in Tokunft nich so veel as wenn een bar betahlt. Tokamen Sommer sall’t en Schöler-Monatskoort för dörtig Euro geven. // Stand: 30.09.2020, Kl. 9:30

