Stand: 29.09.2020 09:30 Uhr Cornona op „Mein Schiff 6“

An Boord vun den Krüüzfohrer „Mein Schiff 6“ vun de Hamborger Rederee TUI Cruises hebbt sik ja en poor Minschen mit Corona ansteken. Middewiel is dat Schipp in de greeksche Havenstadt Piräus ankamen. Twölf Lüüd vun de Crew sünd positiv op dat Virus test worrn. Wat de mehr as negenhunnert Fohrgäst un knapp sövenhunnert Lüüd vun de Mannschop in Quarantään blieven mööt, oder vun Boord gahn dörvt, dat is noch nich kloor. Vun de Rederee weer to hören, dat nüms vun de twölf Seelüüd, de sik ansteken hebbt, Symptome hett. / Stand: 29.09.2020, Klock 9:30

