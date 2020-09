Stand: 28.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Warnstreiks in'n Tarifkonflikt

In Hamborg loopt de Warnstreiks vun de Warkschop Verdi vundaag wieder. Streikt warrt vörnweg in Kitas, Krankenhüüs un in de Havenverwalten HPA. In de „Elbkinder“-Kitas mach dat Maleschen geven, denn ok dor warrt woll Mitarbeiders bi'n Streik mitmaken. Graad warrt ne'e Tarifen uthannelt: Verdi föddert dor veer Komma acht Perzent mehr Geld. | Stand 28.09.2020 Kl. 09:30

