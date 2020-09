Stand: 25.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Demos för dat Klima

De Klima-Demonstratschoon in Hamborg kann bet nu – so as dat ok plaant weer – hüüt Middag losgahn. De Fridays-för-Future-Aktivisten sünd mit jümehrn gauen Andrag vör dat Verwaltensgericht dörkamen. So künnt denn nu mehr as teihndusend Lüüd in dree Törns op’e Straat gahn, so as se dat vundaag op’e ganze Welt maken doot. De Soziaal- un Sundheits-Behöörd wull man blots tweedusend Demonstranten tolaten – se kann nu aver noch vör dat böverste Verwaltensgericht gahn.

// Stand: 25.09.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.09.2020 | 09:30 Uhr