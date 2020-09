Stand: 25.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona in Düütschland

Liekers de Tahlen, wat Corona angeiht, bi uns nu na baven gaht, hett de Bunnsregeren aver nich den Plaan, de Corona-Oplagen för ganz Düütschland noch scharper to maken. Gesundheitsminister Jens Spahn snack güstern Avend in’e Tagesthemen in’e ARD nich dorvun, dat nu överall bi uns in’t Land jedermann buten op öffentliche Plätz en Mask dregen mutt. De CDU-Politiker will aver, dat dat högere Strafen gifft, wenn een sik nich an de Hygieneregeln hollt. Spahn sä, dat een sik mit dat Virus vör allen bi private Fiern ansteken deit.

// Stand: 25.09.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.09.2020 | 09:30 Uhr