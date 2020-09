Stand: 23.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Fehmarn-Belt-Tunnel un Hamborg

Kunn angahn, dat vunwegen den plaanten Fehmarn-Belt-Tunnel Lüüd in Hamborg jümehr Grundstücken afgeven mööt, so Gunther Bonz, Präsident vun den Ünnernehmensverband Haven Hamborg. Dat geiht üm de Anbinnen mit de Bahn an den Tunnel. Tominnst veer Trassen warrt bruukt. Dorför mööt se de Bahnstreek twüschen Hamborg un Lübeck utboen. Man de geiht dwars dör de Stadt, woneem veel Minschen wahnen doot. / Stand: 23.09.2020, Klock 9:30

