Stand: 22.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Computeree in de Scholen

De üm un bi achthunnertdusend Schoolmesters in Düütschland, de schüllt laatstens to’n Johrs-Enn Laptops för jem ehrn Deenst kriegen. Dat is bi den Schoolgipfel bi Kanzlersch Angela Merkel bi rutkamen. Un de Bund un de Länner wüllt enger tosamenarbeiden, wat dat Vörandrieven vun de Digitaliseern in de Scholen angeiht. Dorför sünd so nöömte Kompetenzzentren plaant, wo de Lehrers jem ehr Weten verbetern schüllt. // Stand: 22.09., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.09.2020 | 09:30 Uhr