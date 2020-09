Stand: 22.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

De Dag bringt veel Sünn, un dat blifft dröög, bi bet to sössuntwintig Graad – nu (Klock negen) sünd dat in Bardörp/Bergedorf negen Graad. De süden Wind weiht man flau. Morgen geiht dat mit Sünnschien los, denn kaamt dor Quellwulken, un na’n Avend to kann dat ok poor Schuern geven, bi bet to fiefuntwintig Graad. // Stand: 22.09.., Klock 09:30

