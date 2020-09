Stand: 17.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Wohrschau vör Reisen na Risikolänner

De Bunnsregeren wohrschaut vör Reisen na poor Gegenden vun Europa. Dat gifft ja jümmer mehr Neeinfekschonen. To de Corona-Risikogebieten höört nu Wien, Budapest, Noord- und Süüd-Holland, man ok Regionen in Frankriek, Kroatien und de Schwiez mit dorto. Dat Butenministerium wohrschaut, een sall dor man blots henföhren, wenn’t afslut nödig is. Lüüd, de Reisen al bucht hebbt, köönt dat kostenfree wedder trüchnehmen. // Stand 17.09.2020, Kl. 9:30

