Stand: 17.09.2020

Reeperbahn-Festival

Hamborgs Kultursenater Carsten Brosda hett dat Start-Teken för’t Reeperbahnfestival geven. He sä, dat is en heel wichtig Teken för Kultur und Musik, dat dat Festival ok in düsse Tieden stattfinnen deit. Bet Sünnavend sünd bummelig dreehunnert Veranstaltens plaant. Na en Studie, de jüst eerst rutkamen is, reekt de Musikwirtschop düt Johr dormit, dat se dörch Corona negenuntwintig Perzent weniger ümsetten warrt. // Stand: 17.09.2020, Kl. 9:30

