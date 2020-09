Stand: 11.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona

In Düütschland sünd binnen vun een Dag üm un bi annerthalfdusend ne’e Corona-Infekschonen faststellt worrn. So as dat Robert-Koch-Institut dat seggt sünd dat veerhunnert Fäll weniger as güstern. In Frankriek is de Tahl vun’e Neeinfekschonen op‘e annere Siet so hooch as noch nie nich toför. Dor hebbt sik – so as dat Gesundheitsministerium dat seggt – binnen vun veeruntwintig Stünnen üm un bi teihndusend Minschen mit dat Virus ansteken.

// Stand: 11.09.2020, Kl. 9:30

