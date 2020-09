Stand: 11.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Radiopriesen vergeven

In’n Hamborger Haven is güstern Avend to’n ölvten Mal de Düütsche Radiopries vergeven worrn. En Extrapries güng an den Virologen Christian Drosten as Fachmann in den NDR Info Podcast „Dat Corona-Virus-Update“, den een hören kann. NDR Info hett bavento ok den Pries för den besten Podcast kregen. De heet „Hunnertachtig Graad – Geschichten gegen den Hass“.

// Stand: 11.09.2020, Kl. 9:30

