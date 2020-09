Stand: 11.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag warrt dat noch en längere Tiet fründlich. De Sünn kummt rut und dat blifft dröög bi Temperaturen vun bet to eenuntwintig Graad. Morgen - an’n Sünnavend – wesselt sik Sünn un Wulken af und dat bi bet to tweeuntwintig Graad. To’n Namiddag hen sünd dor denn aver ok mal enkelte Schuern Regen möglich. Un Sünndag blifft dat denn aver wedder dröög bi bet to dreeuntwintig Graad.

// Stand: 11.09.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.09.2020 | 09:30 Uhr