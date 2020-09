Stand: 09.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Ne'e Corona-Regeln in Hamborg

Wokeen in Bus, Bahn un in Ladens sien Mund un sien Nees nich bedeckt, mutt vun morgen an achtig Euro betahlen. Graad sünd dat noch veertig Euro. Man de Hamborger Senat hett beslaten, dat dat dubbelt so düer warrn schall. De Senat hett ok noch över Wiehnachtsmarkten un'n Winterdom snackt. Ünner Oplagen schall all dat ok dütt Johr mööglich ween un vun Dienstag an dröff ok de Prostitutschon in Hamborg wiederlopen. | Stand 09.09.2020 Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2020 | 09:30 Uhr