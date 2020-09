Stand: 09.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

US-Open: Zverev sett sik gegen Coric dör

De Hamborger Tennisprofi Alexander Zverev steiht to't eerst Mal in't Halffinaal vun de US-Open. He hett sik in veer Sätz gegen'n Kroaten Borna Coric dörsett. Dormit is Zverev de eerst Düütsch siet 1995, de bi de US-Open in New York in't Halffinal kamen is. Tomals weer Boris Becker so wiet kamen. | Stand 09.09.2020 Kl. 09:30

