Stand: 09.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is allens vull mit Wulken, an'n Morgen fisselt dat dor af un an en beten rut, an'n Namiddag regent dat denn to'n Deel orntlich. Dat mach ok gewittern. De Temperaturen klattert op bet to tweeuntwintig Graad. De Wind kummt ut Süüdwest bet West, ok mal in Böen. Morgen warrt dat denn weer dröög. Man: Dat warrt ok köller – denn blots noch bet to achtteihn Graad. De Wind dreiht'n lütt beten – op West- bet Noordwest. | Stand 09.09.2020 Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2020 | 09:30 Uhr