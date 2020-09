Stand: 08.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona an en Hamborger School

Mag ween, dat sik in Hamborg dat eerste Mal Schölers IN en School mit Corona ansteken hebbt. Wat NDR 90,3 weet, seggt de Schoolbehöörd, dat dat an de Heinrich-Hertz-School in Winterhuud so sien kann. Dor sünd söss Schölers un en Lehrkraft mit dat Virus infizeert. Foffteihn Klassen vun de Johrgäng söss un acht sünd in Quarantään schickt worrn. //Stand 08.09.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.09.2020 | 09:30 Uhr