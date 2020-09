Stand: 08.09.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat gries un drüppelt ümmer mal en beden. Övern Namiddag warrt dat vun Norden her dröger un kann ok kott mal oplockern. Dat Ganze bi bet to eenuntwintig Graad. Opstunns meet wi bi ju in Barmbeek-Noord veerteihn Graad. De Wind weiht meist middeldull ut Süüdwest bet West mit starke Böen. Morgen kriegt wi ok dichte Wulken, ut de ümmer mal wedder Flöög daalkaamt. Kann ok mal gewiddern bi bet to tweeuntwintig Graad. // Stand 08.09.2020 Kl. 9:30

