Stand: 07.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Hölpsgeld för Hölpsverbännen

In Hamborg kriegt nu ok Hölpsverbännen billig Kredithölp vun de Stadt. Se koent dor en Andrag stellen för bet to achthunnertdusend Euro. Dat Hölpsgeld löppt över teihn Johrn mit een Perßent Tinsen. Dat is Deel vun de Corona-Krediten, mit de de Stadt ok Sport un Kultur ünnerstütten deit. / Stand: 07.09.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.09.2020 | 10:15 Uhr