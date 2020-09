Stand: 07.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Triathlon

Liekers wegen Corona jümmers noch veel verbaden is, sünd de Utrichters vun den Triathlon in’n Hamborger Stadtpark heel tofreden. Binnen- un Sportsenater Andy Grote säd, de Opwand hett sik lahnt, ok för de Stadt. He snackt vun en wichtig Teken an de Sportwelt. De Triathlon is ahn Tokiekers un Hobbysportlers lopen, un op dat Gelännen müßten scharpe Regeln för Hygiene inholen warden. / Stand: 07.09.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.09.2020 | 10:15 Uhr