Corona un de Scholen

De Hamborger Linke will, dat de Scholen de Öllern noch beter bi Corona-Fäll Bescheed seggt as nu. Ut jümehr Sicht reck dat nich ut, dat blots de Öllern Bescheed seggt warrt, wovun de Kinner ganz dicht blangen den kranken Schöler seten hebbt. De Schoolbehöörd süht dat anners. Se will de Lüüd nich unnödig bang maken. Bavento güng dat ok üm den Datenschutz, seggt se.

