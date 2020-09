Stand: 03.09.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Kanaren Risikorebeet

Vun nu op an moet sik ok Urlaubers op Corona ünnersöken laten, de vun de kanarschen Eilande trügg na Düütschland kaamt. Wiel sik dor mehr Lüüd ansteeken hebbt, wohrschugt de Bunnsregeren, dat’n dor lever nich mehr henföhrn schull. Dormit is nu Spanien dat hele Land Corona-Risikorebeet. / Stand: 03.09.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.09.2020 | 10:15 Uhr