Stand: 02.09.2020

Striet bi Airbus

Bi Airbus wüllt se Arbeitssteden afboen. Dorüm sünd se dor düchtig an’t Strieden. De Bedrievsraat un de Warkshop IG Metall fordert de Mitarbeiders nu op, dat se tokamen Dingsdag op de Straat gaht. Airbus will alleen in Hamborg bummelig tweedusendtweehunnert Arbeitsplätz strieken. In ganz Düütschland wüllt se mehr as fiefdusend Steden afboen. // Stand: 02.09.2020, Kl. 9:30

