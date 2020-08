Stand: 26.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Mehr Kortarbeidergeld

De Bunnsregeern will Arbeiders un Ünnernehmers in de Corona-Kris wiederhen hölpen. De Baaslüüd vun Union un SPD hebbt besloten, dat dat Kortarbeidergeld bet Enn vun’t tokamen Johr lopen schall. Dat bedüd, Lüüd de op Kortarbeid sett sünd, kriegt wiederhen sößtig bet sövenunachtig Perßent vun ehr letztmoliget Nettogeld. Länger lopen schall ok dat Hölpsgeld för de Ünnernehmen, de de Kris sünnerlich dull drapen hett. / Stand: 26.08.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.08.2020 | 10:15 Uhr