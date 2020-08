Stand: 26.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Tahlen to Corona

Siet güstern gifft dat in Düütschland goot dusendfiefhunnert Lüüd, bi de se nee nawiest hebbt, dat se sik mit dat Corona-Virus ansteken hebbt, seggt dat Robert-Koch-Institut. As de Corona-Kris in’t Fröhjohr ehrn betto hööchsten Stand harr, sünd elkeen Dag mehr as sößdusend Minschen positiv test worden. / Stand: 26.08.20 Klock 09:30

