Ministers raatslaat över Coronaregeln

Wo veel Lüüd dröfft tosamen en Party fiern? Düsse Fraag verhannelt de Gesundheitsministers vun Bund un Länner vundaaag in en Telefon-Konferenz un an Dünnerdag is dat denn ok noch mal Thema bi de Ministerpräsidenten un Kanzlersche Angela Merkel. Hamborgs Eersten Börgermeister Peter Tschentscher harr giern, dat dat düütschlandwiet de glieken Regeln gifft. In't ZDF-Morgenmagazin hett de SPD-Politiker en Grenz vun föfftig Minschen bi private Fiern vörslaan. Dat is ok de Regel, de in Hamborg al gellt. | Stand 24.08.2020 Kl. 09:30

