Stand: 24.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

FC Bayern winnt Triple

Bayern München hett dat Final vun de Football-Champions League vun de Mannslüüd wunnen. De düütsche Rekordmeister harr sik an'n Avend in Lissabon mit Een-Null gegen Paris Saint Germain dörsett. Dat is nu al dat twete Mal na tweedusenddörteihn, dat de Club dat Triple ut Meisterschop, Pokal un Champions League wunnen hett. In Paris möken Fans, de mit'n Speelutgang nich tofreed weren, an'n Avend Krawall. | Stand 24.08.2020 Kl. 09:30

