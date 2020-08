NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Stand: 24.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Vundaag gifft dat veel Wulken un blots en lütt beten Sünn. Dat warrt jümmer wedder ok regen, to'n Deel ok dull. De Temperaturen klattert op bet to twintig Graad. Opstunns sünd dat föffteihn Graad in Willemsborg. De Westenwind weiht mit Maten. Morgen warrt dat eerst mehrstendeels dröög losgahn, man an'n laten Namiddag ännert sik dat: denn treckt wedder mehr Regen ran – bi Temperaturen bet to eenuntwintig Graad un wedder en lütt beten Wind ut Süüd bet Süüdwest. | Stand 24.08.2020 Kl. 09:30

