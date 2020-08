Stand: 21.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

U1 föhrt wedder

De U1 is af vundaag wedder twüschen Hauptbahnhoff un Stephansplatz ünnerwegens. Meist dree Maand lang is se dor nich föhrt. Leeg an twee Haltesteden in’e Binnenstadt, de se barrierenfree utboot hebbt. Noch aver gifft dat dor en poor Maleschen. Dor sünd nämlich noch nich all Boarbeiden fardig. Dorüm hollt de U1 noch nich an‘e Haltesteed Steenstraat.

// Stand: 21.08.2020, Kl. 9:30

