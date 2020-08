NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Stand: 21.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dreeuntwintig Graad sünd dat opstunns op Finkwarder. Dorto gifft dat veel Wulken. An’n Vörmiddag blifft dat meisttiets noch dröög. Över Middag hinweg, dor warrt dat denn natt. Denn kann dat deels ok ornlich regen. An’n Namiddag aver is dat denn al meisttiets wedder dröög bi Temperaturen vun bet to sössuntwintig Graad. De Utsichten: Morgen kriegt wi en Mix ut Sünn un Wulken, hier un dor deels denn ok’n beten Regen un de Temperaturen sünd denn so as vundaag. Un Sünndag, dor geiht dat denn düütlich na ünnen hen op twintig bet tweeuntwintig Graad un dor gifft dat denn ümmer mal ornlich Regen un dor sünd denn deels ok Gewidder mit bi.

