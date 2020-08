Stand: 19.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Ne’e Testzentrum in Hamborg plaant

De Plaan för noch een Corona-Testzentrum in de Binnenstadt vun Hamborg warrt jümmer handfaster. In bummelig twee Weeken schüllt sik Lüüd, de vun en Reis trüggkaamt, twüschen ZOB un Hauptbohnhoff ümsünst op dat Virus ünnersöken laten. Dat ne’e Testzentrum wüllt se op den Parkplatz bi dat Kunstgewarw-Museum an den Steendoorplatz bo’en. De Verenigen vun de Kassendokters hett al twee so’n Steden för’t Ünnersöken bi de Nootfallpraxen in Altnaa un Farmsen. / Stand: 19.08.20 Klock 9:30

