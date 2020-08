Stand: 19.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Biden is Kannedat för’t Presedentenamt

Nu is dat amtlich: De US-Demokraten hebbt Joe Biden to ehrn Kannedaten för dat Presedentenamt kört. De sövenunsöventigjöhrige warrt dormit bi de Wahl an’n 3. November de Wedderpart vun Donald Trump sien. Op den Parteidag harrn twee vörmalige US-Presedenten sik för Biden insett. Jimmy Carter sä, dat Land verdeent en Minschen, de de Lüüd tosamenhöllt un würklich weet, wat he makt. Bill Clinton hett dat Witte Huus ünner Trump as en Krawallheerd betekend. / Stand: 19.08.20 Klock 9:30

